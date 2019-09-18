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ساحة رأي

د.سعاد شريف تكتب: الزانتاك فيه سم قاتل ويسبب السرطان

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:41 م
صدى البلد
كثير من المصريين يعاني من حموضة او قرحه في المعدة ويعيش علي ادويه الحموضة ويتناولها مثل الحلوي وقد سبق لي ان حذرت من كثرة تناول هذه الادوية في احدي مقالاتي.
 
ولكن من فترة قليلة اعلنت هيئة الغذاء والدواء الامريكي من وجود شوائب من مادة مسرطنة تسمي (نيتروزامين) في بعض الادوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين ومن هذه الادوية الزانتاك وراني ورانتيدين وغيرها من الادوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين وبالفعل تم سحب العديد من الادوية التي تحتوي علي هذه المادة المسرطنة من السوق
لذلك لابد من سرعة توجه المرضي الذين يعانون من حموضة في المعدة او قرحة الي الطبيب المعالج او الطبيب الصيدلي من اجل تحديد دواء بديل يحتوي علي مواد آمنة غير مسرطنة لان من الواضح ان مرض السرطان اللعين يطاردنا في كل مكان حتي انه موجود في كيس فوار.

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