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حالتك النفسية السيئة تؤثر فيك.. حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الثور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم الخميس 19- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تبدو راضيًا عما يحصل ومتفائلا بالأفضل، تسعى لتعزيز العلاقات لأن الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك.

عاطفيًا: أنت تتمتع بشخصية جذابة تزيح من دربك ما هو غير نافع، تتخلى عن أمور كثيرة وتتركها جانبًا ولا سيما إذا شعرت أنها تسبب لك المشاكل مع الشريك.

صحيًا: حالتك النفسية السيئة تؤثر فيك وتدفعك إلى تناول كميات من الطعام، ما يفسد حميتك الغذائية، لذا تخلص من هذه الحالة بسرعة حتى لا تفسد ما أصلحته.

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