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مرأة

بـ الشتوى .. أسما شريف منير بإطلالة عصرية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة أسما شريف منير صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت بها ببلوزة نبيتى بأكمام، وجاكيت باللون الأصفر، وحملت حقيبة على ظهرها.

وتركت شعرها منسدلاً، ولم تتكلف بوضع الكثير من المكياج وأكتفت بالرموش وأحمر شفاه باللون الفوشية مما أعطاها إطلالة جذابة وعصرية تليق بها








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