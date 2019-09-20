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ديني

هل يقع الطلاق أثناء الحمل ؟

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق ، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

وأضاف أمين الفتوى ردا على أسئلة الجمهور عبر صفحة دار الإفتاء أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة .

هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟
قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟)، أن العلماء قالوا يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال.

وتابع: أنه يجب ان تضع الزوجة حملها اولا ثم تبدأ فترة العدة ، ثم تتزوج برجل آخر ، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها.

حكم طلاق الحامل
كما أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.

وأضاف"عاشور" خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى" المذاع على فضائية الحياة، أن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.

وتابع عاشور قائلا: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".

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