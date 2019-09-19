حكيم يقدم تعظيم سلام يا بلدى دعما للجيش المصري.. شاهد

نشر الفنان حكيم عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لأغنيته "تعظيم سلام يا بلدى"، فى حب الرئيس ودعم جيشنا المصرى الوطنى.وعلق حكيم على الفيديو قائلًا: "كلنا معاك ياريس".ونال المقطع اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.واحيا حكيم مؤخرًا حفلا بالساحل الشمالى بأحدث التقنيات العالمية للمسرح وحاز على ابهار جميع الحضور وقام حكيم بتبادل الغناء والرقص مع الحضور بالحفل.يذكر أن حفل حكيم هو الثاني له بالساحل الشمالي وكان قدم حفلة غنائية في ثالث أيام العيد وحققت نجاحات كبيرة.