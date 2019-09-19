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أخبار البلد

فى ذكرى ميلاده..مناقشة كتاب هيكل بين المصداقية والموضوعية بالصحفيين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:09 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب " كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية " للمؤلف يحيى حسن بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل.

تعقد ندوة مناقشة كتابات هيكل بالتزامن مع ذكرى ميلاد الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، الكتاب يعد أول رسالة علمية تناقشها كلية الإعلام جامعة القاهرة حول كتابات هيكل

يدير الندوة الكاتب محمد توفيق، ويشارك فيها الكاتب يوسف القعيد، وذلك في السادسة مساء الأحد الموافق 22 سبتمبر ٢٠١٩ بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

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