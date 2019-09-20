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بفستان لافت.. رشا مهدي تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
رشا مهدى
رشا مهدى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة رشا مهدى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بةصورة لها خلال حضورها حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

خطفت رشا الأنظار فى المهرجان بإطلالتها الأنيقة التى حملت توقيع المصمم المصرى هانى البحيرى، مرتدية فستان فضى ذا أكمام مكشوفة، ومرصع بالتطريزات الجذابة.

وأعتمدت رشا مهدى على تسريحة شعر و مكياج جذاب من صالون المصفف محمد الصغير.

يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



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