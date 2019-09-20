سنة أولى سوبر.. الزمالك يتفوق على الأهلي 21 - 11

يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة النادى الأهلى، غريمه التقليدى نادى الزمالك فى مباراة السوبر من الموسم الماضي على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.





وتعتبر مباراة السوبر المقرر إقامتها الليلة بمثابة المباراة الأولى للعديد من لاعبي قطبى الكرة المصرية إلى جانب مدربي الفريقين الذين يظهران لأول مرة فى تدريب الأندية المصرية.





صدى البلد يسلط الضوء على قائمة اللاعبين والمدربين الذين يشاركون فى سوبر الأهلي والزمالك لأول مرة.





ثنائى المدربين





لقاء السوبر الأول في مسيرة المدرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك بعد توليه المهمة خلفا لطارق يحي مدرب الزمالك المؤقت حيث قاد الخواجة الفارس الأبيض لـ 4 إنتصارات وإخفاق وحيد فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا أمام بطل السنغال وتلقى خسارة 2-1.





فيما يعتبر السويسرى رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي الظهور الأول له فى لقاء السوبر المصري بين بطل الدورى المارد الأحمر وبطل كأس مصر غريمه التقليدى نادى الزمالك وذلك بعد تسلمه المهمة وتحقيقه الفوز فى ضربة البداية لمسيرته التدريبية بالقلعة الحمراء وتحقيقه فوزا على فريق كانو سبورت بنتيجة 2-0.





النادي الأهلي





قائمة اللاعبين فى صفوف الشياطين الحمر التي تشارك لأول مرة فى مباراة السوبر ضمت كل من : على لطفى حارس المرمى ومحمود وحيد ومحمود متولي والمالي إليو نيانج وحمدى فتحى ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن ومحمد محمود.





نادي الزمالك

فيما لم يشارك أجانب الفارس الأبيض فى لقاء السوبر من قبل وهم التونسي فرجاني ساسي ومواطنه حمدي النقاز والثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب.



