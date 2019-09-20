قصة خلاف بين شادية وتحية كاريوكا بسبب زوجها رقم 11

رغم تعدد زيجات الفنانة الراحلة تحية كاريوكا والتي وصلت إلى 14 مرة، إلا أن واحدا منهم كان الأكثر إثارة للمتاعب في حياتها، وهو الفنان الراحل محرم فؤاد.





ونفت تحية كاريوكا عدة مرات الزواج منه وقالت عنه إنه صديق مقرب تساعده وتدعمه في بداية مشواره الفني، ولكن كل زملائها وأقاربها ألقوا عليها اللوم بسبب تصرفاته المتغطرسة.





فلم تسلم تحية كاريوكا من لوم زملائها وزميلاتها، واتهموها بأنها السبب في غرور محرم فؤاد الزائد عن الحد، هذا الغرور الذي جعله يشتبك مع كل فنان أو فنانة ويحدث بينهما خلاف دون داع، ما جعل كل الذين اختلفوا معه لم يلقوا اللوم إلا عليها.





اعتبر زملاء تحية، التي يحل اليوم ذكرى وفاتها الـ 20 أنها هي التي تشجع محرم فؤاد على تصرفاته الغريبة، بسبب موقفها السلبي من أعماله وتهورها في الدفاع عنه، حتى أنه أحدث خلافا بينها وبين الفنانة الراحلة شادية.





ففي إحدى المرات دخلت شادية إلى كواليس إحدى الحفلات التي كانت ستغني فيها، ووقف الرجال المتواجدين وحيوها تقديرا لها واتباعا لقواعد الآداب العامة، ولكنها تفاجأت بأن محرم فؤاد يتجاهلها تماما وظل جالسا واضعا ساقا على ساق.





لم تصدق شادية تصرف محرم فؤاد لأنها لم تسئ إليه، وظنت أنه لم يلحظ وجودها فذهبت إليه وحيته، فجاء رد محرم بطريقة أثارت غضب شادية حتى كادت أن تمتنع عن الغناء في تلك الحفلة، ولم ترد عليه شادية ولكنها كانت غاضبة منه، ولاحظ الحاضرون أن شادية امتنعت في تلك الليلة من الحديث لـ تحية كاريوكا.





بعد ذلك جمعت الصدفة شادية وتحية كاريوكا في مكان واحد، ولكن شادية كانت تتعمد ألا يلتقي وجهها بوجه تحية حتى لا تضطر للحديث معها.





لم تلاحظ تحية كاريوكا أي شيء بخصوص هذا الأمر، ولكن شادية رغم صمتها اعتبرت أن تحية هي المسئولة عن غطرسة محرم فؤاد.



