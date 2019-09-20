الممثل السوري غسان مسعود يحتفل بعيد ميلاده اليوم

يحل اليوم، عيد ميلاد الممثل السوري غسان مسعود، حيث ولد يوم 20 سبتمبر عام 1958 في دمشق، وعمل أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمدة عشر سنوات.



"غسان مسعود" ممثل مسرحي وسينمائي وتليفزيوني، قدم العديد من الأعمال الناجحة في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما السورية والسينما العالمية، ووصل غسان للعالمية من خلال مشاركته في عدة أفلامٍ منها “مملكة السماء” عام 2005، والذي جسد فيه دور صلاح الدين الأيوبي، و”قراصنة الكاريبي” الجزء الثالث عام 2007، ودخل عالم التلفزيون من خلال عدة أعمال أبرزها "أبو كامل" عام 1990 من إخراج علاء الدين كوكش، "ذكريات الزمن القادم" و"سيرة آل الجلالي".



كما برز في تقديم الأدوار التاريخية ونجح بتأدية شخصياتٍ هامة مستفيدًا من تمكنه من اللغة العربية الفصحى وحضوره القوي، فنجح إلى جانب جمال سليمان في مسلسلي "صلاح الدين الأيوبي" و"صقر قريش"، كما أدى دور نجم الدين أيوب في "الظاهر بيبرس"، بالإضافة إلى دور الصحابي أبو بكر الصديق في مسلسل "عمر".