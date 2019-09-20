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أخبار البلد

نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:41 م
مذكرة تفاهم بين مصر
مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية فى المجال التقنى
مــيــــس رضـا -عدسة : صلاح مهدى
نحو دعم العلاقات وتوسيع دائرة الشراكات المصرية السعودية وقعت بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، امس الخميس ، مذكرة تفاهم بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويمثلها السفير محمد محمد الربيع والأمين العام للمجلس والشركة السعودية للحلول التقنية المتقدمة ومقرها الرياض ويمثلها الأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود.


يأتى ذلك للرغبة المشتركة بين الطرفين، يهدف إقامة ودعم التعاون العلمى والفنى والتقنى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بقطاعى التحول الرقمى والتجارة الالكترونية وبرامج التطوير الاستراتيجى وتأهيل وتدريب الكفاءات في القطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة ورفع الكفاءة التنافسية للشركة في مجال تقنية الإتصالات على المستوى الإقليمى والدولى.

وقال السفير محمد محمد الربيع الأمين العام للمجلس إن التعاون يستهدف الخبرات العلمية بين المجلس والشركة حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وخاصة في مجالات التطوير المؤسسى والتدريب وتأهيل الكوادر الأخري وتطوير القدرات والموارد بما ينعكس على كل مؤسسات الدولة.
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور
نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور

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