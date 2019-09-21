15 معلومة.. تعرف على المشروع الأضخم فى مصر بـ شرق بورسعيد

1. يقع المشروع على على مساحة 19351 فدانا، تضم 5906 أحواض وبحيرة للصيد الحر بمساحة 10 آلاف فدان.





2. يضم 3 محطات لرفع مياه البحر لتغذية المزارع السمكية كل محطة فيها 22 طرمبة عملاقة بنسبة تنفيذ تجاوزت 96%.





3. يضم 3 محطات لرفع مياه الصرف كل محطة مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات بنسبة تنفيذ 87% وترع رئيسية للربط بين الأحواض بنسبة تنفيذ 90%.





4. يضم حوضا للسفن بطول 112 مترا وعرض 85 مترا ويستوعب 6 سفن بطول 30 مترا لكل سفينة.





5. يضم مفرخا لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويًا.





6. يضم حضّانة لتجهيز 160 مليون اصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا.





7. يضم مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا "مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك".





8. يضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع.





9. يضم وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث.





10. يضم مركز تدريب للعاملين بالمشروع.





11. يضم مخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة إلكترونية.





12. يضم حواجز للأمواج شمالى وجنوبى.





13. يضم مصنع ثلج ومخازن علف وورش وصالات فرز.





14. يضم محطات تحلية ومحطات معالجة وصرف صحى.





تعتبر مزارع شرق بورسعيد السمكية أكبر مشروع مزارع سمكية فى مصر والشرق الأوسط، والتى تعتبر المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، والذي يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد.ويقوم المشروع على استزراع السمك وتفريخ الزريعة سمكية وإنتاج الأعلاف لإنتاج والفرز والتصنيع والتعبئة والتغليف للأسماك.ويضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة إلكترونية.وينشر "صدى البلد" 15 معلومة جديدة عن أضخم مشروعات منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأحد أهم المشروعات القومية فى مصر التى تعهد بالاكتفاء الذاتى فى إحدى السلع الهامة للمواطن.15. يضم أماكن مجهزة بالوزن ومطابخ وصالات طعام وأماكن لاستقبال العملاء.