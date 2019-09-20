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رياضة

حافلة الزمالك تصل برج العرب لمواجهة الأهلي بالسوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:54 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب برج العرب استعدادا للقاء السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض التشكيل الرسمي للزمالك بعد قليل، ويجرى بعدها اللاعبون عمليات الإحماء.

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض القى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة.

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