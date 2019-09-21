أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لقب السوبر المصري لموسم 2018 للمرة الـ11 فى تاريخه ، ليعتلي عرش الكرة المصرية عقب هزيمة الزمالك بنتيجة 3-2 ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب أمس الجمعة .كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن كواليس مشاداته مع مجلس إدارة النادي الأهلي فى المقصورة الرئيسية مشيرا أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية المباراة.كشف سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، عن سر تواجده في منصة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة إلى ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بعد ضياع لقب السوبر المحلى أمام الأهلى مساء الجمعة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الطفل أدهم الكيكي أحد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجهه مع أسرته إلى إستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك.انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مستوى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض فى لقاء السوبر أمام الأهلى.