مانشستر سيتي يواجه واتفورد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره واتفورد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني، لافتراس واتفورد الذي يعاني منذ بداية البريميرليج، من أجل تضييق الخناق على ليفربول المتصدر وتقليص الفارق بينهما لنقطتين، حيث ينتظر هدية من تشيلسي بالفوز على الريدز غدًا، الأحد.



كما يتطلع السيتي لتجاوز الهزيمة التي تلقاها على يد نورويتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من البريميرليج.



وخاض مانشستر سيتي 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مثلها.



ويفتقد السيتيزن في مباراة اليوم، لجهود ثنائي الدفاع جون ستونز وإيميريك لابورت، بسبب الإصابة.



ويحتل السيتي وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 10 نقاط، خلف ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما يأتي واتفورد في المركز الأخير بنقطتين فقط.