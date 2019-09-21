خالد الجندى يسخر من أوهام الإخوان .. فيديو

سخر خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من وَهم جماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث فوضى فى مصر، قائلًا: «انتهت صلاة الجمعة وارتفعت أصوات الباعة الجائلين، كيلو الطماطم بكذا، وهذه ظاهرة مؤسفة».



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: "وما هي إلا ساعتين، وانطلقت تظاهرات في جميع أنحاء مصر، للحفاظ على هذا المكسب الجميل الذي حققه النادي الأهلي بفوزه على الزمالك في المباراة الرائعة، التي جرت بالأمس".



واستطرد، "نهنئ فريق الأهلي بفوزه بكأس السوبر، ونهنئ شعب مصر بهذه الفرحة والسعادة وحالة الاستقرار التي ننعم بها".







