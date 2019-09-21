التشكيل الرسمي .. ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام غرناطة فى الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيلة فريقه إستعدادًا لمواجهة غرناطة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.



وتقام المباراة في ملعب تيوفو لوس كارمينيس لحساب مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي والذي شهد تواجد ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء



حارس مرمى : تير شتيجن.



خط الدفاع : نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمو لونجليه – جونيور فيربو.



خط الوسط : فرينكي دي يونج – ايفان راكيتيتش و سيرجي روبيرتو.



خط الهجوم : لويس سواريز – كارليس بيريز و أنطوان جريزمان.