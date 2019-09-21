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الرشيدي: كل المعلومات على السوشيال ميديا مرصودة.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:29 م
صورة تعبيرية عن حروب
صورة تعبيرية عن حروب الجيل الرابع
عمرو ممدوح
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للأمن والمعلومات الأسبق، إن مواقع التواصل الاجتماعي، تستخدم في إطلاق الحرب المعلوماتية، من خلال القرصنة المعلوماتية، مشيرا إلى أن كل مواطن يستخدم حسابا على مواقع التواصل يتم رصد المعلومات التي يكتبها.

وأضاف الرشيدي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه لا يمكن أن ينكر أحد قوة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، في الرأي العام، مشيرا إلى أن السؤال هو كيف نحمي أنفسنا من هجمات السوشيال ميديا.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للأمن والمعلومات الأسبق، أنه يجب مواجهة أي استخدام غير آمن للسوشيال ميديا، مشيرا إلى أن خط الدفاع الاول لمواجهة شائعات السوشيال ميديا، نشر الوعي.

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