استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا سعر 696.8 جنيه.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة إلي 796.3 جنيه، بينما سجل الجرام الواحد من عيار 18 نحو 597.25 جنيها.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 464.55 جنيه ، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5574 جنيه و كيلو الذهب بـ796.305 ألف جنيه.

