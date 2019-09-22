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رياضة

أستون فيلا في مهمة صعبة أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
فريق أستون فيلا
فريق أستون فيلا
محمد السعيد
يحل فريق أستون فيلا ضيفا على نظيره آرسنال، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن مناسفات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، بينما يطمح آرسنال في مصالحة جماهيره في التعادل المخيب أمام واتفورد في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يعود محمود حسن تريزيجبه لتشكيلة أستون فيلا الأساسية، بعد الغياب أمام وست هام في الجولة الماضية، نتيجة تعرضه للطرد أمام كريستال بالاس في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يحتل استون فيلا المركز الـ 17 بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم، ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي ليفربول مع تشيلسي، وكريستال بالاس مع وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد مع وست هام؟

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