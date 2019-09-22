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منوعات

سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 30 Pro

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30 Pro
آية جمعة
أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الجديد هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro ضمن سلسلة هواتف Mate 30 الجديدة، وذلك في حدث كبير أقامته الشركة الصينية بألمانيا، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "ديجيتال كاميرا ورلد" التقني كل ما تريد معرفته حول مواصفات الهاتف الجديد. 

تصميم Huawei Mate 30 Pro 

يحتوي هاتف Huawei Mate 30 Pro  على 4 كاميرات خلفية داخل دائرة مرتفعة وعلى الرغم من احتواء الهاتف على زر تشغيل إلا أنه لا يحتوي على زر تحكم في الصوت، بدلًا من ذلك، يمكن لإطار الهاتف التحكم في الصوت عن طريق اللمس.

وقد يكون هاتف هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro عبارة عن هاتف زجاجي وهش معدني المظهر، ولكنه محمي من العناصر الـ مقاومة للماء والغبار IP68.

شاشة Huawei Mate 30 Pro 

يأتي هاتف Huawei Mate 30 Pro  الجديد بشاشة منحنية ويبلغ حجم شاشة العرض "" 6.53 بوصة وهي عبارة عن لوحة Flex OLED بدقة 2400 × 1176. وكثافة تبلغ 409 بكسل لكل بوصة.

كاميرا Huawei Mate 30 Pro  

تشتمل مجموعة كاميرات SuperSensing من هواوي Huawei على أربعة أجهزة استشعار، الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6 تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا بزواية عريضة UltraWide بدقة 40 ميجابكسل أيضا بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا Telephoto مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات والتكبير الرقمي حتى 30 مرة. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع كاميرا ToF.

باقي أجزاء هاتف Huawei Mate 30 Pro  

يوجد في قاعدة هاتف Mate 30 Pro  منفذ USB-C يدعم الشحن اللاسلكي بسرعة 27 واط، وبفضل البطارية التي تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، يمكنها توفير قدر ضئيل من الطاقة للهواتف الأخرى من خلال ميزة الشحن اللاسلكي العكسي الذكية، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال جهاز Mate 30 Pro نحيفًا بحجم 8.8 ملم فقط.

ويحتوي هاتف Huawei Mate 30 Pro اتف على معالج Kirin 980 الذي يعد واحدًا من أسرع الشرائح الموجودة على الساحة، وذاكرة التخزينية 128 أو 256 جيجابايت وذلك إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت في الداخل أيضًا - أو 12 جيجابايت إذا اخترت إصدار Porsche Design.

سعر Huawei Mate 30 Pro 

يبدأ سعر هواوي ميت 30 برو  Huawei Mate 30 Pro  بسعر 1099 يورو. 
يبدأ سعر هواوي ميت ٣٠ برو Huawei Mate 30 Pro  للإصدار الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر 1199 يورو. 
يبدأ سعر هواوي ميت 30 ار اس بورشه ديزاين  Huawei Mate 30 Pro  بسعر 2095 يورو.

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