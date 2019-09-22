سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 30 Pro

تصميم Huawei Mate 30 Pro





يحتوي هاتف Huawei Mate 30 Pro على 4 كاميرات خلفية داخل دائرة مرتفعة وعلى الرغم من احتواء الهاتف على زر تشغيل إلا أنه لا يحتوي على زر تحكم في الصوت، بدلًا من ذلك، يمكن لإطار الهاتف التحكم في الصوت عن طريق اللمس.



وقد يكون هاتف هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro عبارة عن هاتف زجاجي وهش معدني المظهر، ولكنه محمي من العناصر الـ مقاومة للماء والغبار IP68.



شاشة Huawei Mate 30 Pro





يأتي هاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد بشاشة منحنية ويبلغ حجم شاشة العرض "" 6.53 بوصة وهي عبارة عن لوحة Flex OLED بدقة 2400 × 1176. وكثافة تبلغ 409 بكسل لكل بوصة.



كاميرا Huawei Mate 30 Pro



تشتمل مجموعة كاميرات SuperSensing من هواوي Huawei على أربعة أجهزة استشعار، الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6 تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا بزواية عريضة UltraWide بدقة 40 ميجابكسل أيضا بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا Telephoto مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات والتكبير الرقمي حتى 30 مرة. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع كاميرا ToF.



باقي أجزاء هاتف Huawei Mate 30 Pro



يوجد في قاعدة هاتف Mate 30 Pro منفذ USB-C يدعم الشحن اللاسلكي بسرعة 27 واط، وبفضل البطارية التي تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، يمكنها توفير قدر ضئيل من الطاقة للهواتف الأخرى من خلال ميزة الشحن اللاسلكي العكسي الذكية، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال جهاز Mate 30 Pro نحيفًا بحجم 8.8 ملم فقط.



ويحتوي هاتف Huawei Mate 30 Pro اتف على معالج Kirin 980 الذي يعد واحدًا من أسرع الشرائح الموجودة على الساحة، وذاكرة التخزينية 128 أو 256 جيجابايت وذلك إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت في الداخل أيضًا - أو 12 جيجابايت إذا اخترت إصدار Porsche Design.





سعر Huawei Mate 30 Pro



يبدأ سعر هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro بسعر 1099 يورو.

يبدأ سعر هواوي ميت ٣٠ برو Huawei Mate 30 Pro للإصدار الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر 1199 يورو.