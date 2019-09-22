ألم الجانبين ولون البول.. احذر 6 أعراض تشير لإصابتك بمشاكل في الكلى

مشاكل الكلى من أكبر الأزمات التي يعاني منها الكثير وتتفاقم مع الإهمال، وعادة ما يكون النظام الغذائي له عامل كبير في الإضرار بصحة الكلى وعملها الطبيعي، مثل تناول الماء الملوثة والإفراط في تناول المشروبات الغازية، كذلك الوجبات السريعة، فكل هذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على الكلى وتسبب تكوين الحصوات وتزايد نسبة الأملاح فى الكلى.



بعض الإشارات والعلامات قد تنذرك بأنك تعاني من مشكلة بالكلى وتحتاج لاستشارة طبيب قبل تفاقم الأمر، البعض يهملها والبعض يستجيب لها مع بداية الشعور بآلام في منطقة الكلى بالجانبين، بحسب ما نشر موقع healthline.



إليك أهم العلامات التي إذا شعرت بها، يتوجب عليك استشارة الطبيب لفحص الكلى:



1- الشعور بألم في الجانبين وخاصة عند الضغط على مكان الكلى

2- تغيير في لون البول ليصبح أصفر غامق أو مصحوبًا ببعض نقاط الدم

3- صعوبة التبول وتراكم البول في المثانة لفترة طويلة

4- الشعور بالرغبة في التبول مرات عديدة على غير المعتاد

5- إذا كنت مصابًا بالأنيميا فعليك استشارة الطبيب لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على صحة الكلى

6- احتباس الماء في الجسم وينتج عنه تورم في بعض الأجزاء من الجسم، وهو أمر خطير يحتاج للتوجه للطبيب بشكل مباشر لمعرفة الخلل الذي أصاب الكلى.