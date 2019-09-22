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محافظات

الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء.. والمحافظ يأمر بإدخال الصرف لـ 15 مدرسة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:19 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تابع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء المقبل، خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده، اليوم الأحد، مع مسئولي شركة الصرف الصحي؛ لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت شركة الصرف الصحي موقف أعمال تطهير الشنايش بكل حي، حتى 21 سبتمبر الجاري، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بأحياء "ثانٍ المنتزه 100٪، وأول المنتزه 88.4٪، وشرق 85٪، ووسط 88.8٪، والعجمي 69٪، وغرب 90.3٪، والجمرك 82٪، وأخيرا حي العامرية فقد بلغت نسبة التطهير 65٪".

كما استعرض مسئولو الشركة نسب تطهير المصبات بكل حي التي بلغ إجمالي نسب تطهير المصبات 100٪، فضلا عن استعراض موقف مشروعات المناطق الساخنة والأعمال التي تتم لتجنب تجمع المياه أثناء فصل الشتاء.

وفي رده على استفسار المحافظ حول مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار، أفاد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة الأول أسفل نفق المندرة وموقع الشيراتون، وأمام فندق وردة العصافرة.

أما نموذج المحاكاة الثاني فتم تنفيذه أسفل نفق 45 وبنفق سيدي بشر، وبنفق محمد نجيب، أما عن نموذج المحاكاة الثالث فقد تم تنفيذه بمطلع كوبري سيدي جابر، ونفق كليوباترا، ونف فورد، وعن نموذج المحاكاة الرابع فقد تم بموقع كوبري منشا، ونفق عبد المنعم رياض، ونفق الابراهيمية.

وفي سياق متصل أكد رئيس شركة الصرف الصحي على تقديم خدمات الصرف الصحي لـ15 مدرسة هي "ابن سينا، والشيخ زايد، وإسماعيل القباري، ونجيب محفوظ، وأم القرى" بمنطقة السيوف التابعة لحي شرق، ومدارس "الانفوشي بنات، و محمد رجب الازهرية" بمنطقة الانفوشي التابعة لحي الجمرك، و"مدرسة النورس" بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، ومدارس "الجلاء، وعدنان، وطاهربك" التابعة لحي غرب، ومدارس "الحسن بن الهيثم، والشهداء، ومجمع مدارس أم سلمة" التابعة لحي العامرية.

وأضاف أنه جارٍ العمل على إدخال خدمة الصرف الصحي بمدارس "خورشيد، وابيس، والبنات التجريبية، ومحرم بك، وعبد الله النديم".

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