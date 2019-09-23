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بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
رنا عصمت
شاركت الفنانة رشا مهدى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة لها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

خطفت رشا الأنظار فى المهرجان بإطلالتها الأنيقة التى حملت توقيع المصممة ميس، مرتدية فستان باللون الجنزارى ذا أكمام مكشوفة، وبه الكرانيش الجذابة التى برزت خصرها الصغير.

واعتمدت رشا مهدى على تسريحة شعر ومكياج جذاب من صالون المصفف محمد الصغير.

يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



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