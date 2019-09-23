صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

تلقى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، صدمة قوية قبل ساعات قليلة من حفل إعلان أفضل لاعب فى العالم، والمقرر إقامته مساء اليوم بإيطاليا .



وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا"، عبر إنستجرام عن القائمة النهائية لـلثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة the best" أفضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وظهر بالقائمة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الايطالي وخرج من القائمة النهائية النجم محمد صلاح ، ليتأكد عدم تتويجه باللقب الأعظم بالنسبة لأى لاعب للعام الثانى على التوالى .



وكان محمد صلاح قد حصل على المركز الثالث بالنسبة لجائزة أفضل لاعب فى العالم العام الماضى بعد ان جاء خلف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى حل فى المرتبة والساحر الكرواتى لوكا مودريتش المتوج باللقب الكبير الخاص بأفضل لاعب فى العالم .

