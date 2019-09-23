سولشاير يرد على مطالبة جوزيه مورينيو برحيله عن مانشستر يونايتد

علق أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الانتقادات التى وجهها له البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب الأداء الباهت الذى يقدمه الفريق معه.



وكان مورينيو قد أكد أنه استحق الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج والأداء، لكن في الوقت ذاته، أشار إلى أن الفريق ما زال سيئًا مع المدرب الجديد سولشاير سواء في الموسم الماضي أو الحالي.



وجاء رد سولشاير على مورينيو عقب الهزيمة من وست هام يونايتد بهدفين نظيفين، وأردف قائلًا “أعتقد أنه (مورينيو) محق في وجهة نظره، لقد خسرنا هنا الموسم الماضي أيضًا، ونأمل أن نقدم أفضل من ذلك في المرحلة القادمة”.



وتابع حديثه متطرقًا للهزيمة من وست هام “وست هام استغلوا الفرص على عكسنا، لم نحسن استغلال الأوقات التي قدمنا فيها أداء جيدا في المباراة”.



يذكر أنه تم إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي بعد دخوله في خلافات مع العديد من اللاعبين وبسبب سوء النتائج ايضًا، وتم تعيين سولشاير بدلًا منه، وحقق الفريق نتائج مميزة في المباريات الأولى، لكن سرعان ما عاد الوضع على ما كان عليه.