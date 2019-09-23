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حوادث

ضبط 4 أطنان ملح طعام ولحوم فاسدة داخل مصنع في الإسكندرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:13 م
ملح طعام
ملح طعام
أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في 4 أطنان ملح طعام ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص بمنطقة المنتزه، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بحيازته كميات كبيرة من الملح واللحوم الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 4 أطنان من ملح الطعام واللحوم المجمدة بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتحرر محضر بقسم شرطة ثان المنتزه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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