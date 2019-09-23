في قلب العاصمة ابوظبي.. هكذا كرم قادة الإمارات الملك سلمان في العيد الوطني 89

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بإطلاق اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي.



وتتزامن هذه الفعالية مع احتفالات شعوب الخليج العربي في جميع الدول باليوم الوطني السعودي 89 مشاركين الشعب السعودي احتفالاته بعيده الوطني



ولفتت وسائل الإعلام الإماراتية نقلا عن وكالتها الرسمية «وام» أن هذه الفعالية التي امر بها ولي عهد أبوظبي تأتي تكريما وتقديرا من الإمارات لإنجازات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان



ودشن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ89



ويحظى شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أبوظبي بأنه أكثر الشوارع الرئيسية الحيوية في العاصمة؛ لامتداده على طول 4.6 كيلو متر بدءا من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر



وأيضا يعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز شارعا رئيسيا يقود إلى المعالم الحضارية والوطنية والسياحية المهمة بالعاصمة أبوظبي، مثل: صرح زايد المؤسس، مركز المارينا، وكاسر الأمواج والمبنى الرئيسي لأدنوك.



ويتميز بجمالية التصميم، والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي، وفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية



وشهد الفعالية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، وفقا لـ « وام».



