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السيسي: نسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على كافة الدول الافريقية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:02 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التزامنا بموضوعات الصحة لم يقتصر على المستوى الوطنى فقط، بل امتد إلى القارة الافريقية، ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

مؤكدًا أن مصر تسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على كافة الدول الافريقية وذلك فى اطار دورنا فى الاتحاد الافريقي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه، بالاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة، في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، أن مصر تعمل على توفير الرعاية الطبية الشاملة بدلا من الاعتماد على سياسة المنح والمعونات.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اعتماد الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع اليوم يعد نقطة فارقة فى الجهود الدولية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة لجميع الشعوب والمجتمعات.

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