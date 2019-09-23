السيسي: مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها، حيث تم تدشين حملة 100 مليون صحة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال انطلاق الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة، وذلك ضمن فعاليات جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ضمن حملة 100 مليون صحة تم فحص حوالى 60 مليون مواطن فى أقل من عام.



وأكد الرئيس السيسي أن مصر قامت بصرف العلاج بالمجان، من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية، وتم توفير العلاج لأكثر من مليون مواطن تم اكتشاف أنهم مصابون بمرض فيروس سي.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هذه المبادرة نالت إشادة منظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية، وأكد أنه تم البدء فى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين، وتعدد المبادرات فى هذا الموضوع حيث أنه تم إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.



وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم عمل عمليات جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لتصل لأكثر من 250 ألف مريض.



وأوضح الرئيس أنه تم تسليط الضوء على المشكلات التى تواجه المرأة والطفل فى مصر، وذلك من خلال مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة دعم وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.



وأكد الرئيس السيسي، أنه تم إطلاق حملة للكشف على أمراض السمنة والتقزم بالمدارس.

