ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توك شو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت صحة المواطن المصري على قمة أولوياتها، حيث تم تدشين حملة 100 مليون صحة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال انطلاق الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة، وذلك ضمن فعاليات جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ضمن حملة 100 مليون صحة تم فحص حوالى 60 مليون مواطن فى أقل من عام.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر قامت بصرف العلاج بالمجان، من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية، وتم توفير العلاج لأكثر من مليون مواطن تم اكتشاف أنهم مصابون بمرض فيروس سي.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هذه المبادرة نالت إشادة منظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية، وأكد أنه تم البدء فى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين، وتعدد المبادرات فى هذا الموضوع حيث أنه تم إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم عمل عمليات جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لتصل لأكثر من 250 ألف مريض.

وأوضح الرئيس أنه تم تسليط الضوء على المشكلات التى تواجه المرأة والطفل فى مصر، وذلك من خلال مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة دعم وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

وأكد الرئيس السيسي، أنه تم إطلاق حملة للكشف على أمراض السمنة والتقزم بالمدارس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأكبر في التاريخ.. مدير الصحة العالمية: منبهر بخطة مصر وحملة 100 مليون صحة

بسام راضي: الصحة العالمية أشادت بالانجاز القياسي لـ 100 مليون صحة

الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة مجانا..نواب: القيادة السياسية تضع على أولوياتها أن يكون الإنسان المصرى خاليا من الأمراض.. ويؤكدون: المبادرات الرئاسية غيرت خريطة الصحة

بتكلفة مليار ونصف.. "قوائم الانتظار".. تجري 232 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة العالمية تشكر مصر على إضاءة الأهرامات فى اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى

ترشيحاتنا

قرار جديد من ميدو فى المقاصة قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

إسعاف في الجو.. طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للرياض ينقذ حياة راكب

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

مشاهير تصالحوا بعد سب وخلافات .. آخرهم بشرى ومحمد رمضان .. واشهرهم أحلام وراغب علامة

سيدة تواجه كارثة بعد حقن نفسها بـ"فيلر" اشترته عبر الإنترنت.. شاهد

راح فين زمن الشقاوة .. يسرا بإطلالة شبابية بـ مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

سيدة تواجه كارثة بعد حقن نفسها بـ"فيلر" اشترته عبر الإنترنت.. شاهد

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور