التعليم العالى تقيم معرض قمة القاهرة للابتكار 2019.. اليوم

تستكمل غدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معرض قمة القاهرة للابتكار Innovation Summit Cairo 2019 الذى تنظمه شركة شنايدر إلكتريك فى مصر خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت عنوان التحول الرقمي Digital transformation، بحضور عدد من قيادات الشركة في مصر وفرنسا، وممثلي كبرى الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.



وأجرى اليوم قيادات وزارة التعليم العالي جولة لمشاهدة المعروضات التى شملها المعرض، مشيرين إلى أن هناك جهودا مكثفة من قبل الدولة لتطوير المواهب؛ بهدف زيادة المهارات، ورفع الكفاءات الرقمية للقوى العاملة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، موضحا أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية فى المجالات التكنولوجية ودعم برامج الابتكار.



وأشار المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي إلى أن الشركة تسلط الضوء هذا العام من خلال المؤتمر على فكرة التحول الرقمي وذلك في إطار التحولات المذهلة والسريعة في إجراءات انتقال القطاعات الحكومية والشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم المنتجات والخدمات، ورغبتها في توفير أدوات تزيد من قيمة منتجاتها وجودتها، وفى نفس الوقت يحقق لهذه الجهات أعلى أداء ويوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها.



وعلى هامش المعرض تقام عدة جلسات نقاشية يتحدث خلالها عدد من الخبراء حول الاستدامة، وتطوير الخدمات، والقطاع العقاري، وإنترنت الأشياء، وتحديات مصادر المياه.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد للمرة الثانية فى مصر من قبل شركة شنايدر إلكتريك والتى تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكم الآلى، والتي قامت على مدار سبع سنوات متتالية بتدريب عدد من طلاب كليات الهندسة على تعليم التكنولوجيات والمهارات الحديثة التى تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، حيث استفاد ما يزيد عن خمسين ألف طالب وطالبة من خلال برامج ومبادرات شنايدر إلكتريك التعليمية، كما قامت الشركة بإنشاء وتجهيز معامل تدريب داخل كليات الهندسة بجامعات عين شمس، وحلوان، وأسوان، والقاهرة، والزقازيق، والإسكندرية، وسوهاج.