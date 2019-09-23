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أخبار البلد

السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق بإحدى قطاراتها في المنيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:53 م
السكة الحديد
السكة الحديد
أحمد أبوشوشة
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيدًا عن الخط الطوالي وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيدًا عن المحطة وتم اطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولاخسائر مادية اوبشرية كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها اثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين.

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