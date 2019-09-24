الكويت: متفائلون بحل الخلاف مع السعودية حول المنطقة المقسومة

قال نائب وزير خارجية الكويت خالد الجارالله قوله اليوم الاثنين إن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بإنهاء الاختلاف بين البلدين بشأن المنطقة النفطية المقسومة في "القريب العاجل"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وذكرت الوكالة أن خالد الجارالله قال إنه استمع إلى "التصريحات الإيجابية" من وزير الطاقة السعودي بشأن المنطقة المقسومة، وعبًر عن أمله في "طي صفحة هذا الاختلاف في القريب العاجل".



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المحادثات مع الكويت بشأن استئناف إنتاج النفط في حقول يشترك البلدان في تشغيلها بالمنطقة المقسومة "إيجابية"، وأشار إلى "توافر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة بهذا الملف".