تعرف على سر بكاء شيرين عبدالوهاب بحفل جدة

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الأثنين حفل غنائي في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وشهد هذا الحفل حضور جماهيري كبير جدًا خاصة وإنه جاء بعد فترة غياب لشيرين عن إحياء الحفلات الغنائية.





وقدمت شيرين، عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "حبه جنه"، و"كدة يا قلبي"، و"نسّاي"، و"الكدابين"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



