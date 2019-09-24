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فن

تعرف على سر بكاء شيرين عبدالوهاب بحفل جدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
آيه عاطف
أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الأثنين حفل غنائي في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وشهد هذا الحفل حضور جماهيري كبير جدًا خاصة وإنه جاء بعد فترة غياب لشيرين عن إحياء الحفلات الغنائية.

وقدمت شيرين، عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "حبه جنه"، و"كدة يا قلبي"، و"نسّاي"، و"الكدابين"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما تحدثت شيرين عن أوضاع مصر الحالية متمنية لها أن تظل في أفضل مكانة، الأمر الذي جعلها تبكي وتترك المايك لزوجها حسام حبيب ليستكمل الحديث.

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