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مرأة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
منى زكى
منى زكى
هاجر هانئ
أثارت الفنانة منى زكى جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعى بالإطلالات التى ظهرت بها خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019.

ظهرت منى بإطلالة كلاسيكية بسيطة فى الجونة، مرتدية تنورة متوسطة الطول جمعت بين اللون الذهبى و الأسود و نسقت معها بلوزة ناعمة باللون الأسود و تميزت بأنها مصنوعة من قماش الستان.

وانتعلت منى ذكى حذاء أنيق باللون الأسود ذا كعب عالى، وكعادتها تألقت بشعرها الأسود المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.


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بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

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