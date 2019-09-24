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أخبار العالم

بعد إفلاس توماس كوك.. 150 ألف بريطاني عالقون حول العالم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
150 ألف بريطاني عالقون
150 ألف بريطاني عالقون حول العالم
سمر صالح
كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن أن أكثر من 150 ألف سائح بريطاني وجدوا أنفسهم عالقين في أماكن مختلفة حول العالم في المطارات والفنادق، ولم يجدوا وسيلة يعودون بها إلى بلادهم.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن الانهيار المفاجئ لشركة "توماس كوك" التي هي أكبر شركات السياحة في بريطانيا هي سبب تلك الكارثة.

وفوجئ البريطانيون بأنباء عن انهيار الشركة وهو ما تسبب بفوضى كبيرة في السفر والعطلات لكافة الرحلات التي تنظمها أو التي تتعلق بها.

وجاء الانهيار المفاجئ لشركة "توماس كوك" العملاقة بعد 178 عامًا على تأسيسها.

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