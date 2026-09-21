للتواصل المباشر مع المواطنين.. رئيس حي الهرم يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث الشكاوى

عقد اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، اللقاء الأسبوعي للمواطنين لبحث الشكاوى والمعوقات التي تواجههم بنطاق الحي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.

واستعرض اللقاء مناقشة 11 طلبًا أتقدم بها المواطنون، حيث وجه رئيس الحي بالتنسيق الفوري مع الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات السريعة والعمل على حل كافة المشكلات، وتذليل العقبات أمام المواطنين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وبمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.