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أخبار البلد

مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:10 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
خلال تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول إمكانيات المدرسة وطرق التدريس طريقة عمل السبورة الإلكترونية وأجرى حوارا مع الطلاب والذي تصادف أدائهم للامتحان إلكترونيا أثناء زيارة رئيس الوزراء.

وداعب "مدبولي" الطلاب قائلا:" الزيارة هتعطلكم عن الامتحان ابقوا زودوا لهم الوقت الضائع ده".

وطالب رئيس الوزراء بالتوسع في إنشاء مثل هذه المدارس في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية قائلا: "هتخدم المحافظات وتوفر لهم أيد عاملة مدربة".

وكان رئيس الوزراء قد تفقد مدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور بمحافظة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى محافظة بني سويف.
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان
مدبولي مداعبا طلاب مدرسة ببني سويف: الزيارة هتعطلكم عن الامتحان

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