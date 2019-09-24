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مرأة

منها التسمم.. احذري 4 كوارث صحية يسببها البوتوكس

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
قسم المرأة
ترغب كثير من السيدات في الظهور بشكل أصبى وأكثر شبابًا، فيقمن بحقن "البوتوكس" لإخفاء تجاعيد الوجه.

وليس بوسع حقن البوتوكس تصحيح الأضرار الجلدية والتجاعيد الناجمة عن التعرض للشمس، لكنه يقوم بتصحيح الأضرار الناجمة عن الضعف في الأنسجة.

ووفقًا لموقع "power of positivity"، اتضح أن للبوتوكس أضرارا عديدة سنعرض بعضا منها.

- انخفاض الاستجابة العاطفية للوجه:
يتسبب البوتوكس في شلل بالوجه مما يحدث صعوبة في الضحك أو الابتسام أو إظهار المشاعر الأخرى، فبالطبع لا يرغب أحد أن يظهر كأنه أنسان بارد دون مشاعر.

- التسمم:
البوتوكس هو عبارة عن سم عصبي في الأساس، في حالة الإصابة بالتسمم يكون السبب في ذلك هو أن السم العصبي تخطى موقع الحقن، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التشنجات، خلل في الرؤية وصعوبة في التحدث والبلع، فمن الجيد في هذه الحالة البقاء مستقيمًا وعدم التدليك أو لمس المنطقة لتجنب انتشارها.

- أعراض تشبه الإنفلونزا:
يمكن أن تحدث الأعراض في غضون ساعات وتستمر إلى أيام بعد الحقن لمدة 4-5 أيام، فقد يحدث حمى وقشعريرة، بالإضافة لبعض الآلام في الجسم.

- أرتفاع ضغط الدم:
يتسبب هذا الارتفاع في ضغط الدم في زيادة ضربات القلب وخفقان شديد به، فقد يكون استخدام البوتوكس مقلقًا إذا كان هناك بالفعل أمراض مرتبطة بالقلب.

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