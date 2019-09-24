اخبار الرياضة.. الخطيب يطالب بالتحقيق مع مرتضى منصور.. حسام البدري يرفض ودية البرازيل .. سبب خسارة محمد صلاح ذا بيست

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
فرمان من حسام البدرى.. منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل وديا
استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على رفض العرض المقدم له من قبل اتحاد الكرة بمواجهة البرازيل في مباراة ودية خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل .
بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار الجهات الأمنية، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.
جاب ورا.. راموس يصالح محمد صلاح بهذه الطريقة
حاول سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، إنهاء حالة التوتر الأخيرة، التي طرأت على العلاقة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما تسبب في إصابة "مو" في كتفه، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، مما اضطر الفرعون المصري مغادرة المباراة التي انتهت بتتويج الميرنجي.
رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي على إجراء اتصال هاتفي بمؤمن زكريا لاعب وسط الفريق المتواجد في ألمانيا، للاطمئنان على حالته.
استعدادات خاصة لـ الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا بدنيا خاصا لتجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
إيهاب لهيطة يفجر مفاجأة بشأن تصويت أجيري والمحمدي في استفتاء جائزة ذا بيست
كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق عن مفاجأة بشأن التصويت على جائزة " ذا بيست " الأفضل في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ".
3 أسباب وراء انهيار مانشستر يونايتد في انطلاقة الدوري الإنجليزي
يمر فريق مانشستر يونايتد بحالة سيئة جدا مع انطلاقة الدوري الممتاز الإنجليزي موسم 2019-2020 حيث تعرض للخسارة في مباراتين وتعادل في مثلهم بعد 6 مباريات فقط.
صمت الرحيل أصعب.. رسالة رثاء مؤثرة من شيكابالا لـ الطفل أدهم
وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم فريق الزمالك، رسالة لـ الطفل أدهم، المشجع الزمالكاوي الذي لقي حتفه أثناء توجهه لـ استاد برج العرب لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
هل تسبب اتحاد الكرة فى خسارة محمد صلاح فى استفتاء ذا بيست ؟
أقيمت مساء أمس الاثنين جوائز حفل جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" بمدينة ميلانو الإيطالية، وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بجائزة الأفضل عن عام 2019.
أبرز لقطات وأهداف الجولة الأولى من الدوري المصري.. فيديو
انتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 والتى شهدت عدة أحداث ومفاجآت كبيرة علي مستوي النتائج وأداء الفرق الكبيرة.
مرتضى منصور يحذر طارق حامد
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الأبيض على حساب الاتحاد السكندري، 1-0، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.
رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر
أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر، والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضي.
فرمان من حسام البدرى.. منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل وديا
استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على رفض العرض المقدم له من قبل اتحاد الكرة بمواجهة البرازيل في مباراة ودية خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل .
بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار الجهات الأمنية، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.
جاب ورا.. راموس يصالح محمد صلاح بهذه الطريقة
حاول سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، إنهاء حالة التوتر الأخيرة، التي طرأت على العلاقة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما تسبب في إصابة "مو" في كتفه، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، مما اضطر الفرعون المصري مغادرة المباراة التي انتهت بتتويج الميرنجي.
رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي على إجراء اتصال هاتفي بمؤمن زكريا لاعب وسط الفريق المتواجد في ألمانيا، للاطمئنان على حالته.
استعدادات خاصة لـ الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا بدنيا خاصا لتجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
إيهاب لهيطة يفجر مفاجأة بشأن تصويت أجيري والمحمدي في استفتاء جائزة ذا بيست
كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق عن مفاجأة بشأن التصويت على جائزة " ذا بيست " الأفضل في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ".
3 أسباب وراء انهيار مانشستر يونايتد في انطلاقة الدوري الإنجليزي
يمر فريق مانشستر يونايتد بحالة سيئة جدا مع انطلاقة الدوري الممتاز الإنجليزي موسم 2019-2020 حيث تعرض للخسارة في مباراتين وتعادل في مثلهم بعد 6 مباريات فقط.
صمت الرحيل أصعب.. رسالة رثاء مؤثرة من شيكابالا لـ الطفل أدهم
وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم فريق الزمالك، رسالة لـ الطفل أدهم، المشجع الزمالكاوي الذي لقي حتفه أثناء توجهه لـ استاد برج العرب لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
هل تسبب اتحاد الكرة فى خسارة محمد صلاح فى استفتاء ذا بيست ؟
أقيمت مساء أمس الاثنين جوائز حفل جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" بمدينة ميلانو الإيطالية، وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بجائزة الأفضل عن عام 2019.
أبرز لقطات وأهداف الجولة الأولى من الدوري المصري.. فيديو
انتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 والتى شهدت عدة أحداث ومفاجآت كبيرة علي مستوي النتائج وأداء الفرق الكبيرة.
مرتضى منصور يحذر طارق حامد
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الأبيض على حساب الاتحاد السكندري، 1-0، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.
رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر
أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر، والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضي.