حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا اليوم، الثلاثاء، لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وتدريب كل من المطرب أيمن مصطفى، والمطربة ندى غالب، والمطربة، شمس ابراهيم.



تضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل عدد من الأغاني منها أغنية دنجى دنجى أداء المجموعة، وأغنية يا حضرة العمدة آداء جويرية حمدي، وأغنية ميدو أداء فيروز أيمن، وديما محمد، وجنى، وأغنية أحسن ناس، أداء شهد ياسر، وملك مجدى، ولامار، ونادين نشأت، ونهر خالد، وحنين شاهين، وأغنية يوم إجازتنا أداء المجموعة.



أما الفاصل الثاني من الحفل قدم الكورال رائعة كل من صلاح جاهين وسيد مكاوي "أوبريت الليلة الكبيرة".



الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2009، و يضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة. وقدم الكورال مجموعة حفلات فنية ناجحة على مدار السنوات السابقة.