ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى عن حديث السيسي وترامب: بالنسبة للإخوان كأن مرسي مات تاني ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:53 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية أصابها الانهيار بعد لقاء الرئيس السيسي، نظيره ترامب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «بعد كلام ترامب إمبارح عن مصر بالنسبة للإخوان كأن مرسى مات تاني».

وتابع الإعلامي أحمد موسى «كلام ترامب امبارح خلى الإخوان يشعروا أن مرسى مات تاني»، مؤكدا «بيشتموا الرئيس الأمريكي مش بينتقدوه»، مردفًا ««أنا عاذر تنظيم الإخوان لأنهم من امبارح في حالة حزن وبكاء وصدمة».

واستطرد الإعلامي أحمد موسى «الرئيس ترامب صفع الجزيرة وقنوات الإخوان والمذيعين علي كل اللي بيعملوه، وبعد ما صرفوا مليارات علشان يسقطوا الدولة المصرية، اتصدموا من اللقاء امبارح، وقدعوا يشتموا في الرئيس ترامب».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى «ترامب قالهم مصر كانت فوضى إلي أن جاء الرئيس السيسي، وكانوا مستنيين كلام تاني خالص»، لافتا «ترامب قالهم أنا مش قلقان علي مصر علشان فيها الرئيس السيسي، لأنه قائد عظيم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الرئيس السيسي يعلم حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

ميعرفوش ربنا ومعندهمش دين.. أحمد موسى يحذر: لجان إلكترونية رهيبة تهاجم الدولة ..فيديو

أحمد موسى: السيسي يحظى بشعبية غير مسبوقة.. وكان ممكن يتغاضى عن الإصلاح الاقتصادي

صفعة جديدة لـ جماعة الإخوان يكشفها أحمد موسى ..فيديو

صدمة للإخوان.. أحمد موسى يشكر ترامب على الهواء لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ قصير ومشجر.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

يورجن كلوب يختار خليفته في ليفربول

هدية خاصة لـ محمد رمضان .. تعرف عليها

رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا

عيب تقولوا على بعض كدا.. أحمد موسى يذيع مكالمة فاضحة لـ محمد ناصر ..فيديو

كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

فستان حلا شيحة يثير غضب الجمهور في مهرجان الجونة

صفعة مصرية جديدة لـ الإخوان .. جمال ريان ينضم لـ TRT ومكملين والشرق في الاستفتاءات الفاشلة

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

شتائم خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب هذا الرجل وتتوعده بالقتل

فيديو 5 ثوانٍ بالسعودية.. يتسبب في القبض على مجموعة من المراهقين.. شاهد

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

حيلة غادرة والجاني مجهول.. تفاصيل اغتصاب فتاة كويتية في حفل مختلط

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

فضيحة جديدة .. وصفوه بـ الشاذ المختل.. مكالمة بين الإخواني محمد ناصر وصديقه عن أيمن نور

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يتفقان على مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

أول رد فعل لـ محمد صلاح لعدم تصويت الصحفي المصري له فى جائزة ذا بيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور