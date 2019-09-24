أحمد موسى عن حديث السيسي وترامب: بالنسبة للإخوان كأن مرسي مات تاني ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية أصابها الانهيار بعد لقاء الرئيس السيسي، نظيره ترامب.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «بعد كلام ترامب إمبارح عن مصر بالنسبة للإخوان كأن مرسى مات تاني».





وتابع الإعلامي أحمد موسى «كلام ترامب امبارح خلى الإخوان يشعروا أن مرسى مات تاني»، مؤكدا «بيشتموا الرئيس الأمريكي مش بينتقدوه»، مردفًا ««أنا عاذر تنظيم الإخوان لأنهم من امبارح في حالة حزن وبكاء وصدمة».





واستطرد الإعلامي أحمد موسى «الرئيس ترامب صفع الجزيرة وقنوات الإخوان والمذيعين علي كل اللي بيعملوه ، وبعد ما صرفوا مليارات علشان يسقطوا الدولة المصرية، اتصدموا من اللقاء امبارح، وقدعوا يشتموا في الرئيس ترامب».



