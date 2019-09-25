ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات فنزويلية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات فنزويلية.
رويترز
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شركات بحرية وسفن تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا وسط نقص حاد في الوقود بالجزيرة يجبر الناس على الوقوف في طوابير للحصول على البنزين، وركوب وسائل النقل العام.

وقالت وزارة الخزانة أمس الثلاثاء إنه على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الولايات المتحدة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) في يناير فقد واصلت شركة كوباميتالز الحكومية الكوبية لاستيراد وتصدير النفط وشركات أخرى مقرها كوبا "التملص من العقوبات من خلال تلقي شحنات النفط من فنزويلا".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن حاكما غير شرعي.

وأضاف منوتشين في البيان: "النفط الفنزويلي ملك للشعب الفنزويلي ويجب ألا يستخدم كوسيلة مساومة لتعزيز المستبدين وإطالة أمد اغتصاب الديمقراطية الفنزويلية".

ومن بين الشركات التي فُرضت عليها عقوبات كارأويل ترانسبورت مارين التي مقرها قبرص وثلاث ناقلات تديرها وذلك لاتهامها بنقل النفط والوقود الفنزويلي إلى كوبا وهو أمر محظور بموجب إجراءات أمريكية سابقة.

كما فرضت عقوبات على شركتين مقرهما بنما وهما تروكانا وورلد وتوفيس ديفلوبمبينت اللتان تمتلكان الناقلات الثلاث. وفرضت عقوبات أيضا على شركة بنمية ثالثة تحمل اسم بلولين أوفرسيز إلى جانب سفينة تملكها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ممتلكات 4 مسئولين فنزويليين

مادورو يتحدى الجيش الأمريكي في الجو.. طائرة فنزويلية تطارد مقاتلة أمريكية.. فيديو وصور

تزامنا مع فرض أمريكا عقوبات على 4 مسئولين في الاستخبارات الفنزويلية.. واشنطن تتهم كاراكاس بتتبع طائرة تابعة للبحرية بشكل عدواني.. وفنزويلا: اختراق طائرة تجسس أمريكية لمجالنا استفزاز صريح

ترشيحاتنا

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

مرتضى منصور يفتح النار على جنش بسبب كهربا.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. 7 شخصيات من جنسيات أجنبية يحرضون ضد مصر ويدعون للتظاهر.. اعترافات مثيرة

لـ وجبة شهية.. طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان

مش عاوزه أسمع كلمة علي الفستان.. مي سليم تمازح جمهورها قبل ذهابها لـ الجونة

طريقة التخسيس بدون ريجيم قاس أو رياضة عنيفة.. بحيل غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة في مهرجان الجونة السينمائي

20 صورة لـ غادة عادل بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي