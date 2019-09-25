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رياضة

مانشستر يونايتد يستضيف روشديل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف
يواجه مانشستر يونايتد نظيره روشديل، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية،

وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، حيث سيتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة اليوم أمام روشديل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، لتخطي أحزانه بعد الهزيمة أمام وست هام يونايتد الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويفتقد مانشستر يونايتد لخدمات أنتوني مارسيال، ولوك شاو، وإريك بايلي، وراشفورد، بسبب الإصابة.

ويأتي مان يونايتد في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 8 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، ميلتون كينز دونز مع ليفربول، وبرايتون مع أستون فيلا، وأكسفورد يونايتد مع وست هام يونايتد، ووولفرهامبتون مع ريدينج، وتيشيلسي مع جريمسبي، وبيرتن ألبيون مع بورنموث، وشيفيلد يونايتد مع سندرلاند، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

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