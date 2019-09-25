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فن

ريهانا تنعى عمها عبر إنستجرام

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
ريهانا
ريهانا
شروق إبراهيم
نعت النجمة العالمية ريهانا، عمها الذي وافته المنية منذ ساعات من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت ريهانا صور لعمها مع والدها وعلقت قائلة :" ارقد في سلام عمي رودي".

وشاركت النجمة العالمية صورة لوالدها مع عمها، رغم خلافاتها معه حيث اتخذت ريهانا اجراءً قانونيا ضده بتهمة النصب واستغلال ماركتها العالمية الشهيرة Fenty لكسب الأموال حيث قام بإنشاء شركة باسم fenty entertainment .

وابتعدت ريهانا عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية من اجل الترويج لماركتها العالمية ، التي حققت مبيعات هائلة في عالم مستحضرات التجميل والملابس النسائية.
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RIP uncle Rudy!

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