موعد مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على ميلتون كينز دونز الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



موعد مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة الإنجليزية



من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب "ام كي" معقل ميلتون كينز دونز.



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ويدخل ليفربول بطل أوروبا، مواجهة اليوم، متسلحًا بانتصاراته في البريميرليج، حيث خاض 6 جولات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، وفاز بهم جميعًا.



وتشير التقارير إلى أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني، سيحرص على إراحة العديد من العناصر الأساسية لدى الفريق في مباراة اليوم، على رأسهم محمد صلاح الذي سيظهر على دكة البدلاء، قبل العودة لمنافسات الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.



ويفتقد الريدز في المباراة، لخدمات الرباعي أليسون بيكر، وشيردان شاكيري، وساديو ماني، بالإضافة إلى ديفوك أوريجي بسبب الإصابة.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة بفارق 5 نقاط.