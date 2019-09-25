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رياضة

سر غياب على جبر عن رحلة بيراميدز فى الجزائر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:21 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
منتصر الرفاعى
خرج على جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من حسابات المدير الفنى الفرنسى ديسابر، فى لقاء شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقررة يوم الأحد المقبل.

وخرج من قائمة بيراميدز كل من علي جبر للإصابة، والأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة، والإيفواري ويلفريد كانون لعدم القيد الأفريقي.

وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفربق نادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تطير اليوم، إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد.

ويحل بيراميدز ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي ١/١.

وشملت القائمة: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وايريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس واحمد توفيق وإسلام عيسي وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد علي وطه طارق.

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