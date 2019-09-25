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ديني

احترس.. حالتان تبطل فيهما الصلاة خلف الإمام.. تعرف عليهما

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:35 م
خلف الإمام
خلف الإمام
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المأموم أن يتبع إمامه وألا يسبقه أو يساويه.

وأضاف «ممدوح»، في فتوى مسجلة له، أنّه إذا تأخر المأموم عن الإمام في ركنين دون عذر تبطل صلاته، أما إذا كان هناك عذر فيجوز له أن يتأخر في 3 أركان، كأن يكون الإمام سريعا في قراءة الفاتحة والمأموم بطيئا في قراءتها، فصلاته صحيحة وإن فاته ركنان.

من ناحية أخرى أرسل شخص سؤالا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر الفيسبوك يقول فيه: "ما حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة؟".

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إذا كنت أنت تجيد القراءة أفضل منه فلا يجوز الصلاة خلفه وعليك أن تصلي بمفردك، أما إذا كان المصلون لا يجيدون القراءة مثل الإمام فهنا يجوز الصلاة خلفه وصلاتهم صحيحة.

وأضاف أمين الفتوى أن كثرة الأخطاء في القراءة وخاصة فاتحة الكتاب يفسد الصلاة حسب قول الشافعية: "لا تصح صلاة القارئ خلف الأمية".

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