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حوادث

غرستها في ظهره.. ربة منزل تطعن زوجها بسكين في محاولة لـ التخلص منه بسوهاج

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
ربة منزل تطعن زوجها
ربة منزل تطعن زوجها
خالد رياض
حاولت ربة منزل تقيم دائرة مركز أخميم بسوهاج، التخلّص من زوجها بسبب خلافاتهما المتكرر فطعنته بسكين في ظهره وتم نقله للمستشفى الجامعي وتم القبض علي المتهم وضبط الإدارة المستخدمة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي يفيد بوصول "عبد الله.ر.ف" 41 عامًا موظف ويقيم بندر أخميم مصابًا بجرح طعني نافذ بالظهر، وبسؤاله اتهم زوجته "حمديه.ص.ع" 38 عامًا ربة منزل وتقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بسبب خلافات زوجية.

تم القبض علي المتهمة والأداة المستخدمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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