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أخبار العالم

مجلس السيادة بالسودان يقرر إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:49 م
مجلس السيادة في
مجلس السيادة في السودان
أ ش أ
وجه مجلس السيادة في السودان بإغلاق الحدود فورا مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى "لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية، وذلك في اجتماع مشترك عقده مجلس السيادة، مع حكومة ولاية جنوب دارفور (جنوب غرب السودان)، في مدينة نيالا عاصمة الولاية، اليوم /الخميس/.

وللسودان حدود مع ليبيا من جهة ولاية شمال دارفور (شمال غرب السودان)، ومع افريقيا الوسطى، من جهة ولايتي جنوب ووسط دارفور.

وذكر مجلس السيادة - في بيان - أن الاجتماع وجه بزيادة حصة ولاية جنوب دارفور من الوقود والدقيق، ومراجعة حصتها من السلعتين، لتتناسب مع الزيادة فى عدد السكان، التى شهدتها الولاية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وأوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمى باسم المجلس محمد الفكى سليمان - فى تصريحات صحفية - أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا التي تهم الولاية، وفي مقدمتها معالجة الأوضاع الأمنية وقضية المياه في مدينة نيالا.

وأضاف أن الاجتماع وجه بحسن "التفلتات الأمنية"، من خلال تفعيل العمل المشترك بين القوات النظامية في الولاية، بالتعاون مع بعضها البعض، في عمليات جمع السلاح.

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